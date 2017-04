DA REDAÇÃO



O dono e o gerente de uma propriedade rural em Primavera do Leste (231 km ao Sul) foram presos em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, nesta terça-feira (18.04), por atuação com o tráfico de drogas no município.

A ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) e Delegacia Regional de Primavera do Leste resultou na prisão do proprietário da chácara, Alessandro Siqueira Delmon, conhecido como “Butuado” e do gerente, Juraci Luiz Dourado, o “Jura”. Com eles, foram apreendidas porções de maconha e de pasta base de cocaína.

A prisão dos suspeitos aconteceu após dias de investigações relacionadas ao tráfico de entorpecentes, realizadas pelos policiais civis da Derf e da Delegacia Regional de Primavera do leste. Diante das informações levantadas, investigadores cumpriram buscas em uma pequena chácara de propriedade de Alessandro.

Quando chegaram ao local, os policiais foram recebidos por Jura, que segundo as investigações era o responsável pela guarda do entorpecente. Após ser entrevistado pelos investigadores, o suspeito levou os policiais ao local onde a droga estava enterrada, sendo encontrado aproximadamente 250 gramas de pasta base de cocaína, embalada em cinco partes e meio quilo de maconha dividida em duas partes. Na propriedade, ainda foi encontrada uma balança de precisão.

Diante do flagrante, o proprietário e o gerente da chácara foram encaminhados a Derf de Primavera do Leste e após serem interrogados pela delegada, Anamaria Machado Costa foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.