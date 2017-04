Menores atraíram agente penitenciário para dentro de cela no Complexo do Pomeri

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um agente penitenciário de 31 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (18), dentro do Centro Socioeducativo de Cuiabá, conhecido como Complexo do Pomeri.

De acordo com o boletim de ocorrência, o servidor público foi atraído para dentro de uma cela e rendido por dois adolescentes de 17 anos, que tentaram matá-lo.

O homem teve perfurações superficiais no corpo, causadas pelos menores, que estavam com armas artesanais feitas com cabo de vassoura e ferro.

Conforme relato do servidor, ao realizar a última distribuição de água na ala “A”, ele foi chamado por um dos menores, que dizia querer conversar.

Com isso, o agente atendeu ao pedido e foi até a cela, onde o menor jogou água em seu rosto, o prendeu e começou a dizer que ele teria xingado sua mãe.

O servidor ainda relatou que o menor disse ser membro do Comando Vermelho.

Em seguida, o outro adolescente que estava na cela passou a também tentar furar o agente.

Os outros agentes logo perceberam a ação e tentaram fazer com que os menores largassem o servidor, mas eles resistiram e foi preciso usar a força.

Após os outros agentes conseguirem tomar as armas artesanais do menor, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou os dois para a Central de Flagrantes.

Já o agente penitenciário teve apenas escoriações leves e não corre risco de morrer.