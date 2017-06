VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um veículo com placas adulteradas foi recuperado na tarde desta quinta-feira (15) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 600 da BR 070, próximo ao Município de Poconé (104 km de Cuiabá).

Além de o Corolla branco ter sido roubado, o motorista, A.C., de 27 anos, estava com carteira falsificada.

Segundo informou a PRF, os policiais realizavam patrulhamento de rotina pela estrada, quando, por volta de 13 horas, abordaram Corolla.

Em consulta ao sistema, foi constatado que a placa do carro, de Primavera do Leste, era produto de roubo ou extravio. Ao verificar a carteira nacional de habilitação (CNH) do motorista, os policiais também constataram que era falsificada.

Durante depoimento à Polícia, o suspeito acabou confessando que a carteira registrada nas iniciais de T.T.A. era falsa, e que ele se chamava A.C., segundo divulgou a PRF.

Em seguida, foi dada voz de prisão ao suspeito, que acabou conduzido à Delegacia de Poconé.