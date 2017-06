VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um traficante de 27 anos, identificado pelas iniciais R.M.R.O., foi morto por policiais da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), na tarde de sexta-feira (16) em Cuiabá, durante operação de combate ao tráfico.

Ao todo, foram presos cinco homens e apreendidos 108 tabletes de pasta-base de cocaína, que estavam distribuídos em carros e casas dos suspeitos. A droga está avaliada em R$ 1 milhão.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais estavam no Bairro Jardim Industriário, quando receberam uma denúncia anônima de que um carregamento de pasta-base chegaria ao Bairro Nova Esperança, vindo de São José de Quatro Marcos.

O denunciante informou ainda que a droga ficaria em posse de J.E.S., que estaria vendendo cocaína na região.

Ao chegar no endereço, os policiais encontraram o suspeito A.S.S. em frente da casa. Ao perceber a presença da viatura, ele imediatamente entrou no imóvel.

A PM também entrou então na residência e, de imediato, encontrou uma Kombi, parcialmente desmontada, na garagem. No interior do veículo havia caixas de madeira, contendo vários tabletes de pasta-base.

Durante abordagem, R.M.R.O. tentou fugir pulando o muro. Ele ainda fez alguns disparos. Os policiais atiraram de volta e atingiram R., que foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Pascoal Ramos. Ele não resistiu e acabou falecendo logo depois.

Em revista pessoal a J.E.S., foi encontrada ainda a chave de um Siena, estacionado em um lava-jato do bairro. Os policiais encontraram no interior do carro mais tabletes de pasta-base. Após nova diligência, foram apreendidos na casa de outro suspeito, O.P.S., cinco tabletes.

O suspeito V.G.V. relatou aos policiais que saiu de São José de Quatro Marcos de madrugada acompanhando o carregamento e que receberia R$ 1 mil para atuar como "batedor", ou seja, ir na frente do carregamento para identificar a presença de barreiras policiais. Ao chegar na Capital, foi contratado pelos outros traficantes para que distribuísse a droga na região, serviço pelo qual receberia mais R$ 5 mil.

Todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.