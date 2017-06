VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

O professor de Educação Física Valdir Andrade, de 46 anos, foi encontrado morto a facadas dentro de sua casa na região central de Tangará da Serra (251 km de Cuiabá), na noite de sexta-feira (16).

A vítima foi encontrada por um vizinho às 19 horas, caída do lado de sua cama. O vizinho desconfiou que algo pudesse ter acontecido ao perceber que a porta da casa de Valdir estava aberta naquela hora.

As polícias Militar e Civil compareceram ao local em seguida. A área foi isolada para que a Perícia Oficial Técnica e Identificação (Politec) coletasse os dados para investigação. Segundo a Polícia Civil, havia sangue tanto do lado de dentro como de fora do imóvel.

Ainda não se sabe se o sangue ao lado de fora é do professor ou do assassino.

Valdir era professor de Educação Física da rede estadual de ensino. Ultimamente, lecionava na Escola Estadual Hélcio de Souza, na Vila Nazaré.

A Polícia Civil investiga o crime. A principal linha de investigação é a de que o professor tenha sido vítima de latrocínio, uma vez que seu carro não estava na garagem e permanece desaparecido.

O corpo do professor foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) e será velado nesta manhã de sábado (17) e sepultado em Presidente Epitácio (SP), onde moram seus familiares.