VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

As polícias Militar e Civil apreenderam 3 quilos de pasta-base de cocaína, após perseguir dois traficantes em um Ford Ka na tarde de sexta-feira (16), na região de Dom Aquino (172 Km de Cuiabá).

A perseguição em alta velocidade aconteceu na BR-364, próximo a Dom Aquino, onde os bandidos conseguiram fugir.

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição recebeu denúncia anônima de que um suspeito com várias passagens pela Polícia estaria passando no trevo da MT-344 sentido a Dom Aquino com um comparsa, num Ford Ka preto. Eles estariam com drogas dentro do veículo.

Policiais militares e civis então se uniram e fizeram uma barreira na estrada, para deter os suspeitos. Entretanto, ao avistar a presença dos policiais, o motorista fez um “cavalo de pau” e retornou.

Os policiais então fizeram buscas atrás dos suspeitos, que seguiram em alta velocidade até uma estrada que dá acesso a uma região conhecida como Água Azul.

Durante a perseguição, o motorista acabou perdeu o controle do veículo e capotou. Entretanto, os dois conseguiram fugir abandonando o carro e entrando pela mata.

Foram apreendidos então três tabletes de cocaína, com um quilo cada, que estavam no interior do Ford Ka.

A Polícia ainda está à procura dos suspeitos.