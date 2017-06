VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um homem de 52 anos foi esfaqueado pelo seu enteado, de 27, na residência em que ambos moram, no Bairro Vila Arthur, em Várzea Grande.

A vítima dormia quando o suspeito, aparentemente sob efeito de entorpecentes, desferiu os golpes, na manhã desta sexta-feira (16).

Conforme relatou o homem aos policiais, seu enteado entrou no quarto com uma faca por volta de 6 horas. Ele então acordou com o rapaz já em cima dele, tentando golpeá-lo.

Eles então começaram a lutar. O suspeito conseguiu atingi-lo nos braços várias vezes e fugiu logo em seguida.

Ao chegar no local, a Polícia encontrou somente a vítima, que estava ferida. O homem então informou saber por qual motivo o enteado tentou matá-lo. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro.

Os policiais realizaram buscas pelo bairro, encontrando o suspeito em um estádio. Ele resistiu à abordagem e tentou atacar os PMs, que o algemaram.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ele poderá responder por tentativa de homicídio.