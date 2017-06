O soldado Kennedy Campos da Costa (no detalhe), de 25 anos

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O soldado da Polícia Militar Kennedy Campos da Costa, de 25 anos, morreu na noite deste sábado (17), e o sargento da PM Jorge Roberto e Silva, 42, se feriu, após ambos trocarem tiros, no Bairro Tijucal, em Cuiabá.

Conforme as primeiras informações, os dois militares teriam tido um desentendimento por conta de uma abordagem.

Segundo a Polícia Militar, Kennedy abordou o sargento, que estava à paisana, para uma revista pessoal, porém não sabia que o mesmo também era militar.

Testemunhas relataram que o sargento estava armado e não teria gostado da maneira como foi abordado pelo militar, dando início a uma discussão.

Em determinado momento da confusão, o sargento Jorge reagiu atirou contra o soldado, que revidou e começaram uma troca de tiros.

Uma viatura da PM passou no exato momento da abordagem. Ao ver a situação, os policiais também não reconheceram o sargento e passaram atirar contra ele.

Kennedy foi baleado no peito. Ele chegou a ser levado para o Pronto-Socorro, mas não resistiu e morreu.

O sargento também ficou gravemente ferido e está internado na mesma unidade hospitalar. Seu atual estado de saúde não foi divulgado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

A assessoria da Polícia Militar, lamentou a morte do soldado Kennedy e relatou que um inquérito policial será instaurado pela Corregedoria Geral da PM para apurar as circuntâncias do episódio.

Ainda conforme a assessoria, Kennedy estava checando uma informação sobre a suposta presença de um veículo roubado em Barão de Melgaço (113 km ao Sul de Cuiabá), quando abordou o sargento Jorge.