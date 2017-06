DA REDAÇÃO



Policiais do 2º Pelotão de Polícia Militar de Guiratinga(4º Comando Regional) prenderam um homem e recuperaram 278 pedras de diamantes roubadas em uma residência no mesmo município.



A prisão aconteceu na noite deste sábado (17), na MT-270, no sentido Guiratinga-Rondonópolis, após confronto entre policiais e os assaltantes. O suspeito preso, P.A.M.M., 18, seria ex-funcionário do proprietário dos diamantes e confessou ser quem planejou e liderou a execução do crime.



De acordo com informações policiais, o 2º Pelotão foi acionado para atender uma ocorrência de roubo na qual dois criminosos, ambos armados de revólveres, haviam invadido uma residência e usado de extrema violência para obrigar o morador a abrir o cofre.



Sob a mira de revólveres, tortura e ameaças de amputação de dedos, a vítima, um senhor de 74 anos, digitou o código que dava acesso as pedras preciosas. Na casa estavam outros moradores, dois adolescentes de 16 e 18 anos, que também foram ameaçados de morte.



Por duas vezes, durante diligências na rodovia, na da comunidade Vale Rico, ocorreu o primeiro confronto entre guarnições policiais e os assaltantes. Depois, ao perceber que estavam cercados, os suspeitos atiraram novamente na direção dos policiais, sendo novamente alvejados. Depois de abandonar o carro e se embrenharem na mata um deles acabou preso em flagrante delito.



Os ladrões, três, ocupavam em um veículo modelo Gol cuja checagem apontou registro de furto ocorrido dias atrás na cidade de Rondonópolis. A varredura no local levou os policiais ao pote onde estavam todos os diamantes roubados. Um celular e outras peças de ouro não ainda não foram recuperados.



Os dois que fugiram já estão identificados. Outros policiais continuam fazendo diligências na tentativa de captura-los. O suspeito preso, os diamantes, o Gol, e demais objetos que estavam no carro, inclusive um capacete, foram entregues aos policiais plantonista da Polícia Judiciária Civil.