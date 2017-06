Reginaldo Aparecido da Silva, 35, foi assassinado a facadas dentro de uma quitinete, na noite de sábado (17), no bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá.

Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram Reginaldo em uma cama com vários ferimentos causados pelos golpes de faca. Ele não resistiu e morreu ainda no local. A quantidade de facadas, no entanto, não foi informada pelos policiais.

A Polícia Militar realizou rondas pela região, mas até a publicação da reportagem, o assassino não havia sido localizado.

O corpo de Reginaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).