Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado em chamas pela Polícia Militar (PM), na madrugada deste domingo (18), no município de Cáceres (280 km de Cuiabá). A situação foi registrada em um assentamento conhecido como Facão, onde a vítima foi encontrada caída do lado uma ponte.

Após a denúncia, a situação foi confirmada pelos policiais que estiveram no local e realizaram o isolamento, acionando em seguida a Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil. De acordo com o site Ripa nos Malandros, não foi encontrado nada que pudesse identificar o cadáver nas proximidades do ocorrido.



Até o momento nenhum suspeito foi localizado e as causas para o crime também são desconhecidas. A divisão de homicídios da Delegacia de Polícia já trabalham nas investigações para identificar o corpo e os autores do homicídio.