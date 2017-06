Vítima foi trancada dentro da residência do suspeito, no Parque Cuiabá, na Capital

Uma mulher de 39 anos procurou a Polícia Militar, neste domingo (18), relatando ter sido estuprada e mantida em cárcere privado pelo ex-marido, no Bairro Parque Cuiabá, na Capital.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher afirmou ter conseguido fugir do suspeito no começo da tarde de ontem.

Ela contou aos policiais, que havia terminado seu relacionamento com ex-parceiro, mas que estava passando uns dias em sua residência, até arrumar um lugar para ir morar.

Porém no sábado (17), ela relatou que o homem chegou à casa totalmente embriagado, e com uma faca, passou a ameaçá-la, obrigando-a a manter relações sexuais com ele. O homem ainda teria enforcado-a com um fio e a ferido com a faca.

Após o abuso sexual, a mulher disse que o ex-marido a trancou na casa e interceptou as janelas com fios elétricos, para impedir que ela fugisse.

Segundo o BO, a vítima disse que conseguiu fugir pela primeira vez e entrar num matagal da região, porém, o homem a encontrou e a trancou novamente na residência.

A mulher afirmou que conseguiu fugir novamente, após um momento de distração do acusado.

Após ouvir o relato da vítima, os policiais foram até a casa do suspeito, onde o prenderam e encaminharam para a Central de Flagrantes da Capital.

Ele foi autuado por estupro, lesão corporal e tortura para provocar ou omissão de natureza criminosa.

O crime agora será investigado pela Polícia Civil.