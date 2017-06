JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um rapaz de 19 anos foi preso neste domingo (18), após reagir a uma abordagem e tentar matar um policial militar, de 48, no Bairro Cidade Verde, em Cuiabá.

O militar levou um tiro na mão esquerda e precisou ser encaminhado para a Policlínica do Bairro Verdão, onde recebeu cuidados médicos. Ele não corre risco de vida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o PM estava em rondas na região, na companhia de mais um parceiro, quando avistou uma motocicleta Honda Biz, vermelha, em atitude suspeita.

Os policiais então abordaram o condutor da moto e notaram que ele estava com algo escondido nas mãos. Foi solicitado que jogasse o objeto no chão, no entanto, o suspeito se virou para o policial, sacou a arma e atirou, sendo que a bala atingiu a mão do PM.

Neste momento, o outro policial conseguiu imobilizar o rapaz e retirar a arma calibre 22 de suas mãos.

Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da Capital.

O rapaz foi autuado por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.