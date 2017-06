VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 25 anos foi detida no Bairro Vila Mariana, em Rondonópolis (214 km de Cuiabá), após ser acusada de abandono de incapaz no último domingo (18). A suspeita teria saído de casa e abandonado seu filho, de 3 anos, no meio da rua.

Conforme informações da Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia anônima de que havia uma criança sozinha na rua chorando, momentos antes de uma mulher passar por ali, deixar a criança e depois ir embora. Ainda conforme a testemunha que fez a denúncia, não seria a primeira vez que a mãe tentatva abandonar a criança.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o menino na companhia de membros do Conselho Tutelar, que também foram acionados pelo denunciante.

Policiais e conselheiros foram então até a casa da mãe da criança, onde a encontraram deitada em um sofá sob efeito de álcool. Na residência havia também um bebê.

A mulher foi detida e conduzida até a Central de Flagrantes. A Delegacia Especializada da Mulher e o Conselho Tutelar acompanharão o caso.