Suspeito foi encontrado no Município de Trindade, em Goiás

DA REDAÇÃO



A comunicação entre agências de inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso e a Polícia Civil de Goiás resultou na prisão de um criminoso envolvido em roubos de comércios da Capital.

Identificado em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, J.A.S. teve dois mandados de prisão (uma temporária e outra preventiva) cumpridos na cidade de Trindade (GO).

O suspeito agia com comparsas e foi identificado como autor de, pelo menos, dois roubos em comércios cometidos em Cuiabá.

As investigações presididas pelo delegado Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, coordenador do Núcleo de Inteligência da Derf chegaram ao paradeiro do suspeito, que após praticar os crimes em Cuiabá, foragiu para Goiás.

Com a informação, a equipe da Derf entrou em contato com o Grupo Especial de Repressão ao Crimes Patrimoniais de Goiás (Gepatri), que a partir de ações de inteligência, coordenadas pelo delegado Lucas Finholdt, localizou o acusado em Trindade, sendo acionado o delegado local, Vicente Stabile, que deu cumprimento as ordens judiciais e o interrogou.

Com o cumprimento das prisões e interrogatório do suspeito, o delegado representará pela conversão da prisão temporária em preventiva e remeterá ao Fórum os inquéritos concluídos.