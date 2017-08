DA REDAÇÃO



Acusado de participar de tentativa de homicídio em um garimpo, na zona rural de do município de Matupá (695 km ao Norte), João Rodrigues Gomes, conhecido por “João Capeta”, foi preso pela Polícia Judiciária Civil, nesta sexta-feira (18).

A tentativa de homicídio ocorreu no dia 4 de agosto deste ano, no garimpo Fazendinha, quando o acusado na companhia do dono do garimpo, Marcelo Fidelis, alvejaram com 4 tiros nas costas a vítima conhecida por “Maranhão”, que mesmo ferida conseguiu fugir e pedir ajuda, sendo socorrida no hospital regional de Peixoto de Azevedo.

A vítima, que continua internada, informou à Polícia que estava trabalhando, quando João Capeta foi até ele, dizendo que o dono do garimpo estava chamando-o. A vítima acompanhou o suspeito até o local onde Marcelo Fidelis estava e lá foi amarrada e colocada em cima de uma caminhonete de Marcelo.

Maranhão contou ainda que foi levado para a beira do Rio Peixoto e no local se soltou, pulando da carroceria e correndo em direção a Mata, às margens do rio. Neste momento, João Capeta efetuou vários disparos com um revolver calibre 38, acertando o com quatro tiros.

O suspeito, João Capeta, teve o mandado de prisão cumprido e levado para uma unidade prisional. O segundo envolvido, Marcelo Fidelis, está preso desde o dia 11 de agosto. Em sua casa foram apreendidas armas de fogo.

Conforme o delegado, Claudemir Ribeiro, a tentativa de homicídio foi motivada pelo furto praticado no garimpo no dia 29 de junho, onde havia suspeita que a vítima seria a autora.