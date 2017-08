DA REDAÇÃO



Mais de 1800 mídias piratas foram apreendidas pela Polícia Judiciária Civil, na operação integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Bairro Seguro, deflagrada na noite de quinta-feira (17), em Confresa (1.160 a Nordeste). Os produtos, entre CDs e DVDs piratas eram comercializados em uma feira da cidade.

A operação integrada contou com apoio da Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar e Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra). A ação resultou na prisão de duas mulheres em flagrante pelo crime de pirataria, além 8 estabelecimentos comerciais fechados, um mandado de prisão cumprido e duas pessoas conduzidas por uso de droga.

Os CDs e DVDs foram apreendidos em duas bancas da feira noturna da Avenida do Comércio, no bairro Vila Nova. No estabelecimento de A.L.S.,41, foram apreendidas 1.120 mídias piratas, enquanto na banca da suspeita L.P.C., 36, foram encontradas mais 716 CDs e DVDs falsificados, totalizando 1836 produtos apreendidos.

As suspeitas foram conduzidas a Delegacia onde foram autuadas em flagrante pelo crime de violação de direito autoral. O delegado, André Rigonato, arbitrou fiança de um salário-mínimo para A.L.S. e de R$ 500 pra L.P.C., que pagaram o valor e responderão pelo crime em liberdade.

Ainda na operação, policiais e fiscais da Vigilância Sanitária realizaram a fiscalização de bares e lanchonetes, na Avenida Brasil, no ponto conhecido como “Calçadão” e no bairro Vila 2000. No total 8 estabelecimentos comerciais foram fechados por não atenderem as normas da vigilância sanitária ou por não possuírem alvará para funcionamento.

Uso de droga e mandado de prisão

Durante as ações, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão contra, Júlio de Almeida Soares. O suspeito responde a processo criminal por furto e estava com a ordem de prisão em aberto por descumprimento de medida cautelar.

Na região, conhecida como calçadão, duas mulheres foram detidas com porções de maconha, sendo conduzidas a Delegacia de Confresa, onde assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência por uso de drogas.