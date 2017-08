A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, no começo da noite desta sexta-feira

Três suspeitos trocaram tiros com um vigia e policiais militares no final da tarde desta sexta-feira (18), logo após tentarem invadir a sede da fábrica da Companhia de Bebidas das Américas (Ambev), no Bairro Santa Rosa.

O vigia foi ferido no local e um dos bandidos foi atingido por um disparo durante confronto com policiais, em uma região de mata próximo à fábrica.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o trio armado invadiu a Ambev por volta das 18 horas. Eles tentaram render o segurança e tomar sua arma, que reagiu a abordagem e respondeu com tiros. Um dos disparos o atingiu de raspão na cabeça.

Os bandidos então fugiram por um matagal atrás da Ambev, onde policiais militares começaram a persegui-los. Em dado momento, os PMs localizaram o trio, trocando tiros novamente.

Um dos suspeitos acabou ferido, mas conseguiu fugir com seus comparsas. Os policiais permaneceram no local em busca do trio até de madrugada, mas não tiveram sucesso em prendê-los.

O segurança foi atendido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU). Seu estado de saúde não foi informado.

A Polícia Civil investiga se a motivação do crime foi tentativa de assalto ou tentar tomar a arma do vigilante.