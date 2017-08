Segundo a Polícia, os acusados eram da mesma família, e a esposa de um deles consentiria com os abusos e aliciava as menores

VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Três pessoas de uma mesma família foram presas, na noite de sexta-feira (18), por integrarem uma rede de abuso de crianças e adolescentes, no Cinturão Verde - região do bairro Pedra 90 -, em Cuiabá.

Além de estuprarem mais de quinze meninas, M.L.H. e A.H., de 35 e 64 anos, respectivamente, tinham fotos nuas das menores em seus celulares.

Eles ainda contavam com a ajuda da esposa de A.H., M.P.S.H., de 58 anos, que "comprava" o silêncio das vítimas.

Conforme consta no boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, a mãe e a irmã de duas vítimas fizeram a denúncia, por volta das 21 horas.

Segundo elas, uma terceira menina foi abusada no mesmo dia.

Os policiais do 24º Batalhão foram à casa de A.H., onde ele estava com a esposa e M.L.H.

Em depoimento, as vítimas confirmaram que os dois homens abusavam delas e que A.H., constantemente as ameaçavam com um revólver, dizendo que, se não fizessem o que ele queria, mataria seus familiares.

Após os estupros, ele ainda dava dinheiro às meninas, o que, segundo a Polícia, caracterizava a "compra de silêncio".

Os PMs apreenderam o celular de A.H, onde encontraram conteúdo de pornografia infantil de mais de 20 crianças e adolescentes, também abusadas por ele.

Inclusive, uma de suas vítimas era um bebê de apenas dois anos.

Ainda de acordo com as meninas, a esposa de A. H. consentia os abusos e também aliciava as crianças, dando “presentinhos”, como lanches, refrigerantes e dinheiro.

Além do celular, os policiais apreenderam na residência uma espingarda, munições e o dinheiro que a quadrilha usava para aliciar as menores.

Os três acusados foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes, onde foi registrado o boletim de ocorrência.