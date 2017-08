DA REDAÇÃO



Ernaldo Ferreira de Sousa, de 55 anos, foi preso, na manhã de sexta-feira (18), durante Operação Bairro Seguro, na cidade de Santa Rita do Araguaia (GO), que faz divisa com Mato Grosso, na região Leste.

Ele assassinou sua namorada há mais de vinte e cinco anos em Santa Catarina e, até então, estava foragido no Estado.

Policiais Civis do Núcleo de Inteligência Operacional (NIO), da Delegacia de Alto Araguaia (413 km ao Sul de Cuiabá) e da Delegacia de Roubos e Furtos atuaram na operação.

Segundo Ernaldo, no início dos anos 90, ele morava em Navegantes (SC) e lá mantinha um relacionamento com uma jovem. Após desentendimento amoroso, usando uma arma de fogo, ele desferiu vários tiros contra ela, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em seguida, ele fugiu para Mato Grosso, e ficou foragido por quase trinta anos.

Mas as investigações para prende-lo não pararam e, nos últimos meses, ele estava escondido na casa de familiares, em Santa Rita do Araguaia (GO), divisa com Alto Araguaia, onde foi preso.

Ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil de Mineiros (GO), onde foi dado o cumprimento ao mandado de prisão, e encontra-se à disposição da Justiça para pagar pela prática do crime de homicídio qualificado.