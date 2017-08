DA REDAÇÃO



Dois homens e uma mulher foram presos por agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), da Polícia Judiciária Civil, durante diligências que levaram à recuperação de aparelhos eletrônicos furtados, na tarde de quarta-feira (16).

A operação foi realizada no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

Foram recuperados 30 itens de eletrônicos como televisor, videogame, notebook, tablet, celular, aparelho de som, aspirador de pó, rádio-comunicador, home teather, além de perfume, máquina fotográfica, dinheiro e um veículo.

D.C.M.V.S., 20, W.M.C., 26, e M.A.M.S., 27, foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.

As diligências iniciaram sobre o furto praticado em uma residência, no dia 12 de agosto.

Agentes da Derf, em consulta pela internet, no site OLX, encontraram um anúncio feito por W.M.C., colocando à venda um videogame da marca X Box One, produto do crime em investigação.

Os policiais entraram em contato com o anunciante, que, imediatamente, marcou um encontro para "fazer o negócio" de compra e venda do equipamento.

Assim que W.M.C. chegou ao ponto combinado, dirigindo um automóvel Classic, os investigadores fizeram a abordagem.

No interior do carro foi localizado o videogame, além de três aparelhos celulares, várias peças de roupas masculinas e femininas e a quantia de R$ 230 em dinheiro.

W. levou os policiais civis até uma casa no bairro Jardim Vitória e lá foram encontrados uma televisão de 42 polegadas, três notebook e um videogame, sem comprovação fiscal.

Em seguida, o homem acabou relevando o endereço de um imóvel, no bairro Jardim Tropical, que era usado pelo grupo criminoso para esconder os produtos roubados.

Na casa, outros dois envolvidos, D.C.M.V.S. e M.A.M.S., foram surpreendidos com sete televisores, seis notebooks, quatro celulares, além de outros eletrônicos e eletrodomésticos.

Segundo a Polícia, os três criminosos articularam, há cerca de sete meses, para comercializar os produtos de furto e roubo.

Conduzidos à Derf, com os produtos apreendidos, os três foram interrogados e autuados em flagrante por receptação qualificada e associação criminosa.