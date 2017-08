do G1



Dois caçadores foram localizados feridos e estão custodiados no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, 244 km de Teresina. Segundo o delegado Hugo Montenegro, de São João do Piauí, os dois são suspeitos de matar o vigia Edilson Aparecido da Costa Silva nessa sexta-feira (18) no Parque Nacional Serra da Capivara, no Sul do Piauí.

O delegado explicou neste sábado (19) ao G1 que já instaurou o inquérito para apurar a circunstância do ocorrido. Ele declarou que não sabe se todos os vigias estavam armados. Segundo ele, três vigias e quatro caçadores entraram em confronto por volta do meio dia, dentro do Parque, na área situada no município de João Costa.

"Eles [caçadores] praticamente precisaram se entregar, porque morreriam dentro do Parque devido aos ferimentos. Um deles foi atingido com um tiro na perna e outro no tórax, não dá pra saber ainda como aconteceu essa troca de tiros, porque só um deles conseguiu falar e está muito desorientado ainda", informou.

Os dois foram levados ao hospital por volta das 21h dessa sexta, estão recebendo atendimento médico e um deles precisará passar por cirurgia. Os dois outros caçadores que teriam participado da ação ainda não foram localizados. Já os dois vigias feridos foram atendidos em São João do Piauí e não correm risco de morrer.

O delegado Hugo declarou que um dos suspeitos confirmou que estava dentro do Parque, o que é proibido. A área é Patrimônio da Humanidade desde 1991, após declaração da Unesco. A Polícia Federal, Civil e Militar do Piauí acompanham o caso. Eles estariam caçando animais em uma área de lagoa.