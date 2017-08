do G1



Graduação em três áreas, mestrado, consultorias internacionais, missões de paz no exterior. Quem vê essa lista de competências do major da Polícia Militar do Distrito Federal Sérgio Carrera imagina que o brasiliense deve estar prestes a se aposentar. Mas aos 38 anos, o PM foi selecionado para integrar a divisão policial do Escritório de Operações de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Sérgio Carrera é o primeiro brasileiro a passar no processo seletivo para o cargo. Após dois anos de tentativa, o policial finalmente fará as malas para assumir, por dois anos, a função nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (17), ele conseguiu o visto de trabalho a publicação do decreto de afastamento da corporação, com autorização formal do governo do DF.

Questionado sobre as tarefas que vai assumir na ONU, o major diz que a descrição do cargo é “tão grande” que ocupa duas folhas de papel A4. Entre as atribuições, ele vai atuar como conselheiro de chefes das divisões policiais, administrando o emprego policial em áreas de conflito.

“Como ninguém aqui do país assumiu esse posto, fica até difícil tirar dúvidas. Mas a minha expectativa é a melhor possível. Oportunidade importante para agregar conhecimentos e projetar o Brasil mundialmente.”