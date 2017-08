Suspeito de estuprar duas enteadas de 8 e 11 anos e a prima de 20 anos, S. S. G., 29 anos, teve o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá cumprido, na última quinta-feira (17), no interior do Estado do Maranhão.

O mandado de prisão foi representado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDDM) de Cuiabá, em inquérito policial presidido pela delegada, Nubya Beatriz Gomes dos Reis. O crime ocorreu em outubro de 2016, no Distrito de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá.

A jovem de 20 anos, contou, em depoimento, que na data dos fatos havia ido visitar a prima companheira do suspeito, no Distrito da Guia, e lá foi até um bar, acompanhada de parentes.

Segundo a moça todos estavam bebendo e ela tomava uma caipirosca. Em dado momento foi ao banheiro e deixou o copo sobre a mesa, quando retornou e tomou o primeiro gole logo começou a passar mal.

Ela foi levada para a casa da prima e acordou com o suspeito em cima dela, sem as calças e ela sem calcinha, sendo violentada sexualmente.

As crianças também contaram que era costume o padrasto abusar sexualmente delas.

Desde o crime, o acusado estava foragido. Ele foi localizado na zona rural, no interior do Estado do Maranhão, pela equipe do delegado Sidney Walston Tenório de Araújo, da cidade de Coelho Neto (MA), na operação batizada de “Monster House”.

“O caso teve grande repercussão no Distrito de Nossa Senhora da Guia e a população local, por nunca ter noticiado tamanha barbaridade, clamava por justiça”, disse a delegada Nubya Beatriz.

Conforme a delegada, após o crime S. começou a mandar várias mensagens ameaçadoras para a vítima maior de idade. A moça teve que mudar de cidade por temer pela vida. As crianças, devido ao trauma, tiveram que ser encaminhadas para acompanhamento psicossocial.

A Delegacia da Mulher aguarda disponibilização de meios para efetuar a transferência do preso do Maranhão para Cuiabá, para ser interrogado e o inquérito policial finalizado.