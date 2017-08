JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um motorista do Uber e quatro mulheres foram detidos na tarde deste domingo (20) por estarem com maconha dentro do veículo, na MT-251, estrada que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava em rondas na região, quando abordou o veículo.

Quando os policiais questionaram o condutor do carro de onde estava vindo, ele se identificou como motorista do Uber e que estava atendendo as quatro mulheres que voltavam de uma festa rave.

Segundo a polícia, foi feita uma busca no veículo e nos suspeitos, sendo que dentro da bolsa das passageiras foram encontradas diversas porções de maconha.

Todos foram detidos e levados para a Central de Ocorrências, no Bairro Planalto, em Cuiabá.

Eles foram autuados por uso ilícito de drogas.