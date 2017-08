Polícia Civil investiga causa do acidente de trabalho em Rondonópolis

VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

O carpinteiro Lindomar da Silva Gomes, de 39 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (21) ao cair do 13º andar de um prédio em construção, no Bairro Parque Sagrada Família, em Rondonópolis (214 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem trabalhava na parte do suporte do piso de um novo andar da construção, quando, em dado momento, acabou caindo.

Segundo as informações preliminares, ele usava equipamentos de proteção individual.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar, para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizar as coletas de dados.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. A empresa diz que está fornecendo suporte à família da vítima.

A Polícia Civil investiga a causa do acidente.