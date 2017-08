de o TEMPO



A Polícia Federal em Minas Gerais prendeu, no último sábado, um homem suspeito de tráfico internacional de Drogas. Ele embarcaria em voo originário do Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte com destino à cidade espanhola de Málaga, com conexão em Lisboa, com aproximadamente três quilos de cocaína.

A droga estava escondida diversos objetos na mala do homem e foi descoberta durante fiscalização sobre o tráfico internacional de drogas. Com 28 anos e natural da Venezuela, se condenado, o preso poderá cumprir até 15 anos de reclusão.

Segundo a Polícia Federal a ação policial é fruto do reforço dos trabalhos efetuados de forma permanente no aeroporto, realizando diariamente fiscalização com apoio de cães especializados na identificação de drogas e explosivos, o que tem resultado em várias apreensões no decorrer no ano.

