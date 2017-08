Crime foi registrado pela Polícia Militar, que está à procura do assassino

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um rapaz de 21 anos, identificado como Venício dos Santos Amaral, foi assassinado na tarde desta segunda-feira (21) no Bairro Santa Laura, em Cuiabá.

Conforme consta no boletim de ocorrência, uma pessoa não identificada entrou na casa de Venício por volta das 13h e atirou várias vezes.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém apenas constatou a morte do rapaz.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que viram um homem vestindo o uniforme semelhante ao de uma empresa de água mineral deixando o local, após o crime.

A PM fez rondas na região em busca do assassino, entretanto ninguém com as características passadas pelas testemunhas foi encontrado.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).