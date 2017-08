JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O motociclista Leonardo Kanso, de 22 anos, por pouco não foi degolado, após ser atingido por uma fiação solta, que se enrolou em seu pescoço e o fez cair.

A ocorrência foi registrada no último domingo (19), no Bairro Tijucal, em Cuiabá.

O jovem estava a caminho de sua casa, quando, ao passar pela Rua 100, do Setor 1 - que, segundo ele, tem iluminação precária -, sofreu o acidente.

“A minha sorte é que eu estava numa velocidade baixa, de uns 40 km por hora, porque havia chovido e a pista estava molhada. Senão teria sido um estrago bem maior”, contou o rapaz ao MidiaNews.

Leonardo ficou com as marcas do fio em seu pescoço. Ele foi socorrido pela irmã, que o levou ao Pronto-Socorro da Capital, onde recebeu os cuidados médicos e foi liberado.

Moradores da região relataram que a fiação é de linha telefônica e está solta desde o último sábado (18). Até a manhã de hoje, segundo eles, o problema ainda persistia.

Leonardo disse que ficou sabendo de outro acidente causado pela fiação solta, porém não soube dar mais detalhes a respeito do episódio.