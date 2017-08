DA REDAÇÃO



Quatro pessoas foram presas pela Polícia Judiciária Civil, na segunda-feira (21), na cidade de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF).

Na primeira ação, um reeducando e duas irmãs foram autuados em flagrante, depois de aplicarem o golpe conhecido como “Bença Tia”, causando prejuízo de mais de R$ 8 mil à vítima.

As jovens J.F.S., 21, J.F.S., 26, e W.F.S., 23 - que, atualmente, encontra-se recolhido à Penitenciária Major Eldo Sá Correia (Mata Grande) - responderam por estelionato e formação de quadrilha.

A suspeita J. também será indiciada pelo crime de receptação de um aparelho celular roubado.

Os três foram descobertos quando J. tentava sacar o dinheiro em uma agência do Banco do Brasil, no centro da cidade.

As informações eram que o dinheiro seria proveniente de um estelionato praticado pelo grupo criminoso de Rondonópolis, cuja vítima era moradora do Estado de Rondônia.

Por telefone, a vítima, de 30 anos, contou que os estelionatários, usando jargões, criaram uma conversa de intimidade, alegando que o veículo havia quebrado e necessitavam do depósito de valores, para custear o conserto do automóvel, com a promessa de posterior ressarcimento.

Logo que as irmãs foram detidas, J. contou que sua irmã J. é esposa do reeducando W.. e que ele, diariamente, entrava em contato com ela.

Após checagem pelo Imei (número de identificação) do celular usado por J,. foi constatado que o aparelho foi roubado no dia 26 de julho de 2016.

As duas irmãs e o reeducando foram autuados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e receptação.

Mais prisão

Na tarde de segunda-feira, um jovem foi preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis. Ele estava com uma motocicleta com registro de roubo.

Com duas passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo, A.G.O., 25, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Ele foi abordado pelos policiais civis em via pública, nas proximidades do bairro Parque Universitário, quando conduzia uma motocicleta Yamaha XT 660, azul e preta.

O rapaz recebeu ordem de parada dos policiais, mas não obedeceu e tentou fugir do local.

Durante a fuga em alta velocidade e com manobras perigosas, o motoqueiro acabou colidindo com uma picape Strada. O acidente causou danos materiais nos dois veículos.

Os agentes da Polícia Civil fizeram uma checagem e descobriram sinais de adulteração do chassi da moto, o que configurou roubo.

Com escoriações leves pelo corpo, provocadas pelo acidente, A.G.O. foi conduzido à Derf e Rondonópolis e autuado em flagrante por receptação.