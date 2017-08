As imagens mostram o homem cometendo o assalto na loja

VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Um homem, ainda não identificado e aparentemente armado, assaltou uma unidade do Subway, no Bairro CPA II, em Cuiabá, na noite de segunda-feira (21).

As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que ele aborda a funcionária e a ameaça com o que parece ser uma arma em sua cintura.

Em questão de segundos, ele pega todo o dinheiro e sai apressadamente.

A todo momento, ele verifica se alguém entra no estabelecimento, que estava vazio no momento do crime. Não foi informado a quantia exata que foi roubada.

O 3º Batalhão da Polícia Militar foi acionado e realizou rondas pela região. Apesar das buscas, os policiais não conseguiram localizar o suspeito, que vestia calça jeans, camiseta preta e boné azul.

A Polícia Civil investiga o caso.

Veja o vídeo: