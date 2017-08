de o TEMPO



De acordo com informações do colunista Léo Dias, do jornal 'O Dia', do Rio de Janeiro, o ex-jogador Roberto Carlos, pentacampeão mundial e um dos ídolos do Real Madrid, teve sua prisão decretada pelo tribunal de Justiça de São Paulo pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Ainda segundo Léo Dias, a ação foi ajuizada na comarca de Itaperuna, no Rio de Janeiro, e já foi encaminhada às autoridades judiciais paulistas que, com a carta precatória em mãos, farão a prisão do ex-atleta assim que ele desembarcar no Brasil.

Ainda há a possibilidade de que uma ordem de prisão internacional seja expedida. Desta maneira, ele seria preso onde fosse encontrado.

Roberto Carlos estaria há dois anos sem pagar a pensão alimentícia de sua filha mexicana Rebecca. A menina esteve em Madri por 10 dias e sequer foi visitada pelo pai.

Os advogados do atleta não quiseram se manifestar sobre o assunto, uma vez que a ação judicial corre em segredo de justiça.

Recentemente, um também pentacampeão mundial se envolveu em problemas do mesmo tipo.

O 'capetinha' Edílson foi preso, na última terça-feira (15), por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi solto no início da noite de sexta-feira (18).

Fonte http://www.otempo.com.br/superfc/futebol/roberto-carlos-tem-pris%C3%A3o-decretada-por-n%C3%A3o-pagamento-de-pens%C3%A3o-1.1511629