DA REDAÇÃO



A Polícia Militar prendeu em flagrante um casal acusado de roubo, na tarde desta terça-feira (22), na Estrada da Guarita, em Várzea Grande.

Momentos antes, G.A.T.G., de 18 anos, e R.A.C., de 23, haviam cometido um roubo na Avenida Couto Magalhães.

As prisões aconteceram após perseguição policial que mobilizou equipes do 4º Batalhão, da Rotam e do Comando Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O casal é suspeito de roubar um celular e dinheiro de L.J.C., de 30 anos, que saía de uma loja quando ocorreu o crime.

Por meio das informações recebidas via 190 (Ciosp), várias guarnições da PM que estavam em rondas passam a integrar as buscas aos suspeitos.

A perseguição policial começou quando a dupla, na mesma motocicleta usada no roubo, foi vista na Avenida Ulisses Pompeu.

O condutor da moto, que seria G.A.T.G., não respeitou a ordem de parada, apontou a arma na direção dos policiais e continuou em fuga.

Enquanto a dupla fugia em ruas e avenidas de diversos bairros, a equipe do Águia 03, do Ciopaer, fazia o acompanhando aéreo e repassava informações paras equipes terrestres.

Na Estrada da Guarita, pilotando na contramão, o suspeito colidiu com uma das viaturas da PM, a Rotam-03. Nessa via ocorreu o cerco e as prisões. O celular e o dinheiro roubados, que ainda estavam na posse dos suspeitos, foram recuperados.