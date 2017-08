VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Três bandidos armados invadiram um restaurante na manhã desta quarta-feira (23), no Bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá.

Além de roubar o dinheiro do caixa, os ladrões ainda trocaram tiros com o segurança.

De acordo com informações preliminares do 1º Batalhão da Polícia Militar, o trio chegou ao local em um Gol branco e estacionou próximo ao restaurante, por volta das 11 horas. Em seguida, eles entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto.

Como o local estava cheio de clientes, os bandidos os ameaçaram e logo renderam o funcionário do caixa, pedindo pelo dinheiro. Os ladrões ainda tentaram roubar celulares, mas desistiram e abandonaram os eletrônicos no local.

Ao sair, um segurança tentou impedir a ação e trocou tiros com os suspeitos, mas ninguém se feriu. Eles conseguiram fugir no Gol.

Policiais foram acionados em seguida e realizam rondas na região em busca dos assaltantes. A suspeita é que eles tenham participado de crimes no bairro nas últimas semanas.