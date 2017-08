VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Dois homens armados, ainda não identificados, assaltaram e espancaram o morador de uma residência no Bairro Jardim Santa Clara, em Rondonópolis (214 km de Cuiabá), na noite de terça-feira (23).

A vítima relatou ainda que, durante o assalto, foi agredido com socos e chutes, além de ameaças e ofensas.

Segundo a Polícia Militar, a dupla pulou o muro da casa e entrou pela janela, anunciando o assalto e rendendo o morador.

Ainda de acordo com a vítima, os assaltantes estavam encapuzados. A dupla então fugiu do local com o carro da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas em busca dos suspeitos, mas não o encontraram.

A Polícia Civil investiga o caso.