JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Os corpos de um casal foram encontrados com marcas de tiros no final da tarde desta quarta-feira (23), em Nova Santa Helena (662 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Josiel Raimundo Gonçalves, de idade não revelada, e Camila Cavalheiro de Oliveira, de 23 anos.

Camila levou três tiros – na mão, rosto e boca. Já Josiel foi morto com tiros no pescoço e na nuca.

Peritos da Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) constataram que o casal foi assassinado na noite de terça-feira (22). Os dois foram encontrados em uma região de mata dentro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o local onde os corpos foram encontrados é o mesmo onde foi localizada uma caminhonete F-400 com placas de Mato Grosso do Sul, que havia sido furtada.

A polícia, no entanto, ainda não sabe se os crimes têm ligação.

O duplo homicídio está sendo investigado pela Polícia Civil.