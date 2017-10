Internos queriam se aproveitar da queda de muro no último sábado (21)

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Menores infratores criaram um princípio de motim na tarde desta segunda-feira (23), no Complexo do Pomeri, em Cuiabá. Eles tentaram fugir aproveitando-se da queda de um muro devido ao forte temporal do último sábado (21).

Conforme o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, a tentativa de fuga aconteceu por volta das 15h, quando um menor infrator começou a incitar os outros.

Ele teria começado a quebrar mesas, cadeiras e cadeados das celas de outros internos, no intuito de libertá-los para promover uma fuga no estilo “cavalo louco” (em que um grande grupo sai correndo ao mesmo tempo) em direção ao muro que desabou.

A unidade acionou um reforço policial. Quando a equipe chegou, já havia diversos adolescentes tentando quebrar os cadeados.

Para conter os menores, os policiais tiveram que atirar com balas de borracha.

Segundo a direção do complexo, o adolescente teria dado início a tentativa de fuga quando saiu da cela para fazer uma identificação de rotina. Neste momento, ele teria se rebelado e passado a atirar pedras e pedaços de concreto no socioeducador que o acompanhava.

Em seguida, ele conseguiu quebrar seis cadeados para tentar fugir com os parceiros, porém todos foram interceptados no pátio do local.

Eles foram rendidos e levados para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência.