Arma e drogas foram apreendidas pela PM em pode do soldado do Exército

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um jovem identificado como R.T.F.C., de 28 anos, foi preso por policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), da Polícia Militar, na noite desta terça-feira (24), no Bairro Santa Cruz, em Cuiabá.

Ele foi foi flagrado com uma pistola e entorpecentes, além de muito dinheiro.

Conforme a PM, a prisão aconteceu após testemunhas denunciarem que o militar estava em uma distribuidora de bebidas, na Avenida Beira Rio, ameaçando as pessoas que estavam no local, com uma arma de fogo.

A placa do veículo de R.C. foi passada para os militares, que conseguiram interceptar o veículo nas imediações.

Dentro do carro Honda Civic prata, havia outra pessoa, que não teve o nome revelado.

Foi feita uma busca pessoal e os militares encontraram uma pistola.

Questionado a respeito do armamento, o rapaz se identificou como soldado do exército e afirmou ter o documento de porte, que, no entanto, estava vencido.

A assessoria de imprensa do Exército Brasileiro, no entanto, informou que o rapaz não faz mais parte da instituição, desde o mês de junho deste ano.

Dentro do carro também foi encontrados sete comprimidos de ecstasy, um frasco de anabolizante, além de R$ 3.300 em dinheiro.

A dupla foi detida e encaminhada para a Central de Flagrantes da Capital.