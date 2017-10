DA REDAÇÃO



A Polícia Judiciária Civil desarticulou, na madrugada desta terça-feira (24.10), em Cuiabá, uma quadrilha especializada em roubos, receptação, adulteração de veículos falsificação de documentos. A investigação é da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), que prendeu dois homens na posse de armas de fogo, placas e veículos.

Os suspeitos, Paulo Roberto Santiago Silva e Marcos Silvio Freitas foram presos com duas armas de fogo carregadas, munições apreendidas, placas de veículos roubados. Na Delegacia, os policiais descobriram que Marcos Sílvio Freitas na verdade é Uilson José Pedroso, condenado a 32 anos por crime de latrocínio.

A quadrilha usava documentos falsos para não ser descoberta pela polícia e por seus membros serem procurados da Justiça. Documento de uma mulher foi encontrado na casa e também descoberto que a mulher tem outro nome e é convivente de um detento da Penitenciária Central do Estado (PCE).

Sete veículos roubados foram recuperados. Quatro foram apreendidos pelos policiais da Especializada, um apresentado por uma das vítimas e outros dois localizados pela Polícia Militar.

O delegado Marcelo Martins Torhacs disse que o grupo atuava com “profissionalismo” e com frequência nas ações criminosas. “Essa associação criminosa se caracterizava pela qualidade das adulterações de sinais identificadores, especialmente, pela adulteração de placas de identificação e da gravação da numeração de chassi nos vidros”, relatou.

Os criminosos foram descobertos em diligências que apuravam informações sobre suposta quadrilha que age diariamente em furto, roubo, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. A Polícia Civil observou que os bandidos estão ligados a uma grande quantidade de crimes patrimoniais praticados em curto espaço de tempo.

Os presos Paulo Roberto e Marcos Silvio estão relacionadoa à apreensão de dois veículos realizada pela Polícia Militar, no dia 19 de outubro, no Condomínio de quitinetes denominado "Ailin”, no bairro Jardim Tropical, em Várzea Grande. No local foram encontradas uma caminhonete Toyota Hillux, prata, roubada no dia 17 de outubro, no município de Santo Antônio do Leverger, e um Corolla cinza, roubado no dia 18 de outubro, que já estava com placas falsas.

Na ocasião, os policiais militares tomaram conhecimento que Paulo Roberto era o responsável pela ocultação dos veículos no imóvel. As imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento do condomínio também flagraram o momento que o suspeito chegou conduzindo a caminhonete Hillux roubada.

Na sequência, os militares procederam com diligências na residência onde Paulo Roberto residia, vindo a apreender várias placas de identificações de veículos automotores. Parte das placas foi retirada de veículos furtados e roubados.

Desde então, a Polícia Civil, por meio da Derrfva, passou a procurar pelo investigado Paulo Roberto. No último sábado (21.10), um senhor de 53 anos procurou a Especializada e apresentou a caminhonete Toyota Hillux branca, com placa falsa e roubada no dia 23 de setembro.

O comunicante contou que um homem chamado "Fabiano", pela internet, Facebook "Desapega Barra do Garças”, anunciou a venda a caminhonete e após tratativas, os dois fecharam o negócio.

Em conversa, Fabiano esclareceu que não poderia comparecer no encontro, mas encaminharia seu cunhado, Paulo Roberto, para entregar a caminhonete e buscar em troca uma motocicleta Yamaha YZF R1, avaliada em torno de R$ 40 mil e, mais a quantia em dinheiro de R$ 10 mil.

A negociação foi realizada em frente a posto de combustível, nas proximidades da Rodoviária de Cuiabá, no dia anterior, sexta-feira (20.10).

O autor do crime também solicitou que a vítima firmasse procuração em seu favor, fato esse feito, e ainda recebeu do suspeito dois documentos da caminhonete adquirida (CRV e CRLV). Ambas as cédulas produtos de crimes e falsificadas.

Porém, ao conduzir a caminhonete para vistoria e, posteriormente, transferência, a vítima se surpreendeu com a constatação de que se tratava de produto de crime, e que estava com placas adulteradas, apresentando-a espontaneamente na delegacia.

Diante dos fatos, os policiais civis suspeitaram que poderia ser mais uma ação do grupo criminoso, integrado por Paulo Roberto, que acabou reconhecido pela vítima através de fotografia.

Com base nos indícios, os investigadores simularam interesse na compra de um veículo. O encontro foi marcado e, no local Paulo Roberto foi detido em poder da caminhonete Hillux roubada em Poconé e com placas adulteradas.

Conduzido à Delegacia, Paulo Roberto foi interrogado e apontou o endereço que servia de “base” para o grupo, indicando uma casa no bairro Boa Esperança. Em ato contínuo foram feitas buscas, que culminaram na prisão do segundo suspeito, Marcos Silvio Freitas.

Também encontrados mais três veículos provenientes de crimes sendo, um Chevrolet Onix, branco, com queixa de roubo no dia 18 de outubro, um veículo da Renault Sandero cinza, tomado de assalto no dia 19 de outubro, e uma Saveiro Cross branca, roubada em 19 de outubro, além de 18 placas de veículos roubados, material utilizado para adulteração de sinais identificados, selos de autenticação falsos de cartórios utilizados para reconhecimento de firma/assinatura, duas armas de fogo e munições (revólver calibre 38, com seis munições, uma pistola 380, com quatro munições e, mais nove munições de calibre 9 mm).

Procurado da Justiça

Em pesquisas, os policiais descobriram que Marcos Sílvio Freitas utiliza nome falso. Sua verdadeira identidade é Uilson José Pedroso, condenado a 32 anos por crime de latrocínio. Já esteve preso por 12 anos e está com três mandados de prisão em aberto. A vítima seria um policial do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), fato ocorrido em Cuiabá, que está sendo confirmado pelos investigadores.