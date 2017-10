Caso aconteceu dentro do Supermercado Comper, localizado na Avenida do CPA, em Cuiabá

Uma mulher de 66 anos acionou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (24), após ser acusada de furto dentro de uma loja do Supermercado Comper, na Avenida do CPA, em Cuiabá.

Conforme a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 20h15. Segundo a vítima, o vigia a acusou de tentar sair com um creme dental pelo qual não teria pago.

A mulher relatou ainda ter sido imobilizada pelos braços de maneira brusca, o que lhe causou uma lesão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que havia ganhado o creme dental de brinde de uma representante da marca e que, quando estava saindo, foi abordada por dois seguranças.

De acordo com ela, os dois começaram a maltratá-la, dizendo que ela teria que acompanhá-los até uma sala.

A vítima se negou a ir e os seguranças teriam tentado levá-la à força, na frente de clientes.

Os policiais então conversaram com o responsável pela equipe de segurança, e ele contou que analisaram as filmagens do local e constataram que a mulher estava dizendo a verdade.

Com isso, uma das seguranças que a abordou foi detida, já o outro não se encontrava mais no local.

Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Capital, onde foi autuada por lesão e constrangimento ilegal.