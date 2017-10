JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 57 anos foi preso pela Polícia Militar na terça-feira (24), acusado de tentar abusar sexualmente do sobrinho de 12 anos, no Bairro Novo Terceiro, em Cuiabá.

Segundo relata o boletim de ocorrência, foi o garoto quem informou a respeito da tentativa de estupro.

O menor relatou que estava em sua casa, quando o tio chegou com a desculpa de que iria pegar um carrinho de mão. Em seguida o homem entrou no quarto do menor, abaixou o short e o pegou pelo braço, na tentativa de obriga-lo a fazer sexo oral.

Mesmo assustado, o garoto conseguiu se soltar e correr para fora da residência.

A Polícia Militar foi acionada e, após ouvir o relato do menor, foi até a casa do suspeito, onde os soldados o encontraram.

Conforme o BO, a Polícia Militar deu voz de prisão a ele, que ainda tentou resistir e fugir.

Ele foi encaminhado para o Cisc Planalto, onde foi autuado por tentativa de estupro.