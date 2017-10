BIANCA FUJIMORI

Um morador de rua foi preso após furtar uma jovem dentro de um ônibus na noite desta terça-feira (24), no Centro de Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem entrou pela porta traseira do ônibus por volta das 21h20.

Depois de algum tempo, ele pediu para descer, na região do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), no Centro.

Nesse momento, o morador de rua pegou à força o celular da vítima, de 21 anos.

Ele retirou o chip do celular e jogou fora. Em seguida, saiu correndo.

A Polícia Militar foi avisada e iniciou as buscas pelo suspeito. Ele foi encontrado minutos mais tarde na Avenida Getúlio Vargas.

Ao ser abordado pelos policiais, tentou esconder o celular furtado.

Ele ainda tentou fugir e agredir os militares com uma faca. Os policiais conseguiram desarmar e conter o suspeito.

Em sua mochila, a PM encontrou uma touca e uma peruca com cabelo comprido que o morador de rua usou no momento do furto.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

A jovem reconheceu o ladrão na delegacia.