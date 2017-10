DA REDAÇÃO



A.P.M., 32 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil, pelo assassinato de Willian de Oliveira Salles, 22 anos, na madrugada desta quarta-feira (25), em Rondonópolis (212 km ao Sul da Capital).

Willian foi morto com um golpe de faca no pescoço. Ele ainda tentou pedir ajuda, mas morreu antes de ser atendido, no bairro Jardim das Flores.

A prisão da mulher ocorreu poucas horas depois do crime, no mesmo bairro onde vítima e criminosa eram vizinhos.

A.P.M. foi ouvida pelo delegado Thiago Damasceno e contou que, na noite de terça-feira (24), ela e Willian estavam embriagados e voltaram a discutir, trocando ofensas.

A mulher disse que o amigo era homossexual e que teria ciúmes dela com uma terceira pessoa, cujo nome não foi divulgado.

A.P.M. ainda revelou que, no momento da discussão, estava com cortando manga com uma faca e Willian teria jogado um tijolo contra ela, que pegou a faca e o golpeou no pescoço.

Segundo a Polícia Civil, A.P.M. tentou fugir após o crime, mas foi presa pelos agentes civis, com apoio de membros com Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), da Vila Operária.