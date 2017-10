DA REDAÇÃO



Uma ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), da Polícia Civil, levou a prisão quatro criminosos envolvidos em diferentes crimes, porém que agiam associados.

O trabalho realizado resultou na apreensão de 98 aparelhos celulares de origem ilícita, ferramentas utilizadas em roubos e de uma motocicleta com sinais de adulteração.

Entre os presos estão, D.H.S.S., que responderá pelo crime de associação criminosa, E.M.G., por associação criminosa, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, C.M. por receptação e R.P.R.B. por tráfico de drogas e associação criminosa.

A prisão dos suspeitos aconteceu durante investigações sobre roubos e furtos em Cuiabá e Várzea Grande, quando os policiais da Derf-VG foram até o Bairro Jardim Manaira, onde o suspeito D.H.S.S. supostamente comercializaria produtos de origem ilícita.

No local, os policiais encontraram os suspeitos E.M.G e C., que entrevistados, apresentaram diversas contradições. Os policiais seguiram até a residência de E.M.G., no Bairro Tarumã, onde encontraram uma motocicleta Honda com visíveis sinais de adulteração.

Em continuidade as diligências, os policiais foram até a casa do suspeito C.M. no Jardim Jacarandá, onde foram apreendidas três caixas, com 98 aparelhos celulares novos, dentro de suas embalagens originais, com lacres rompidos e identificação da empresa transportadora.

Questionado sobre a procedência dos aparelhos, C.M. disse que guardou a pedido R.P.R.B. Os policiais montaram vigilância nas proximidades da casa do suspeito, que ao avistar a equipe tentou fugir, mas acabou detido.

Na residência do suspeito foram apreendidos luvas, furadeira e uma tornozeleira eletrônica. No veículo, de R.P.R.B. também foi encontrada uma porção de maconha.

Diante da situação, os quatro suspeitos foram conduzidos a Derf-VG, onde o flagrante foi lavrado pela delegada Jannira Laranjeira Siqueira Campos. “Mesmo autuados por diferentes crimes, há fortes indícios que os investigados estão mancomunados entre si, para o cometimento de crimes patrimoniais”, destacou a delegada.