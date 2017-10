JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Adilson Inácio da Silva, de 35 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira (25), no Bairro Jardim Alá, em Várzea Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o assassino foi até a casa da vítima para cometer o crime e depois fugiu.

A tia de Adilson informou à Polícia Militar que um desconhecido, numa motocicleta, parou na frente da casa e perguntou pelo seu sobrinho.

Tão logo ele avistou Adílson, sacou um revólver e atirou três vezes.

Segundo peritos da Politec, os tiros atingiram o pescoço, o tórax e a virilha de Adilson.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas, ao chegar no local do crime, a equipe constatou a morte do homem.

A Polícia Militar também esteve no local do crime e fez rondas em busca do criminoso, mas ele não foi encontrado.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o crime.