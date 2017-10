DA REDAÇÃO



Um dos autores de um duplo homicídio ocorrido em setembro de 2016 teve o mandado de prisão temporária cumprido na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), na terça-feira (24).

O suspeito A.A.C., de 23 anos, e o comparsa de 29 anos, são apontados como os autores do duplo homicídio das vítimas Reyver Webber da Costa Arruda, 22 anos, e Ian Lucas de Magalhães, 19 anos, no dia 2 de setembro de 2016, no bairro Ipase, em Várzea Grande. A.A., está preso e seu comparsa foragido.

Na quarta-feira (25), a equipe policial, coordenada pela delegada Alana Cardoso, efetuou buscas na casa do segundo autor, mas ele que também está com mandado de prisão decretado, não foi encontrado. Nas buscas, nada foi apreendido.

Na ocasião do crime, as duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos provenientes de armas de fogo e já chegaram ao Pronto Socorro de Várzea Grande, em óbito.

Os jovens foram mortos por duas pessoas que se aproximaram em uma motocicleta e o garupa efetuou os disparos.

Na investigação, a Polícia Civil esclareceu que o crime foi motivado por rixa entre grupo de jovens da região do bairro São Simão, em Várzea Grande. As vítimas tinham assassinado amigos dos autores.

O preso está recolhido em uma unidade prisional de Várzea Grande.