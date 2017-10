BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil de Alto Taquari (479 km ao Sul de Cuiabá) prendeu, na noite de quarta-feira (25), J.J.S., de 34 anos, acusado de estuprar e tentar matar uma travesti portadora de deficiência.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso abordou a vítima, de 22 anos, em uma rua perto da rodovia BR-364, na madrugada do dia 13 de outubro.

A travesti é deficiente, faz uso de muletas e tem esquizofrenia.

Após cometer violência sexual, o homem tentou matar a vítima.

Ele quebrou um dos braços da travesti com as muletas, a agrediu com socos e pauladas e ainda jogou um tijolo na sua cabeça.

Os investigadores localizaram o criminoso após outra travesti ter sido agredida por ele, dias depois do estupro.

Os policiais ainda analisaram câmeras de segurança e conversaram com testemunhas para identificar o estuprador.

A Polícia Civil acredita que os crimes tenham sido motivados por homofobia.

Na delegacia, as vítimas reconheceram o homem como sendo o agressor.