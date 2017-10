BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um estudante de 14 anos foi apreendido depois de entrar com uma arma na Escola Arena Educação, que funciona dentro da Arena Pantanal, em Cuiabá, no início da tarde desta quinta-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava com um revólver calibre 38 e mais quatro munições.

O menor foi denunciado ao diretor por um professor.

A arma, no entanto, havia sido escondida pelo adolescente no Ginásio Aecim Tocantins, onde ela foi apreendida.

O diretor informou à PM que o aluno estava levando a arma para a unidade há mais de um mês e a usava para brincar com os colegas.

O adolescente alegou que levou o revólver porque os colegas não acreditavam quando ele dizia possuir uma arma.

Ele ainda disse que o revólver pertence à tia dele, que assumiu a posse, mas não apresentou nenhum documento comprovando.

Divulgação O revólver apreendido em poder do estudante

O estudante não mora com a tia, mas com uma avó, no Bairro Lixeira.

O menor foi levado à Central de Flagrantes. A mãe e a tia compareceram na delegacia para serem ouvidas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) afirma ter acionado uma equipe do programa Anjos da Escola que irá acompanhar o ocorrido para tomar as devidas providências com a direção da escola e a família.

Tragédia

Na semana passada, um estudante de 14 anos matou dois colegas e deixou outros feridos ao entrar atirando na sala onde estudava, em uma escola privada de Goiânia.



Segundo as investigações, ele sofria bullyng.