BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Trinta e seis pessoas morreram em 201, por causa de conflitos de terras no Brasil, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Em Mato Grosso, nove pessoas foram vítimas de uma chacina envolvendo posseiros e trabalhadores rurais sem-terra, que ganhou repercusão nacional.

Na noite de 19 de abril, nove homens foram assassinados Gleba Taquaruçu do Norte, na zona rural de Colniza (1.055 km a Noroeste de Cuiabá).

Das nove vítimas, duas foram mortas com facão e as outras sete com tiros de arma calibre 12.

Os homens ainda foram amarrados e torturados, antes de serem assassinados. Uma das vítimas foi encontrada com um facão cravado no pescoço.

Cerca de cem famílias moram no local e foram surpreendidas por homens encapuzados, que invadiram os barracos.

O então secretário de Estado de Segurança Pública, Roger Jarbas, afirmou, no dia 25 de abril, que a chacina havia sido motivada por conflitos entre invasores de terra - e não teria envolvido supostos proprietários.

“Ali não há um conflito entre um suposto possuidor e um que está agora integrando aquela área. É um conflito entre invasores, entre pessoas que estão buscando pela propriedade, mas não há título [de propriedade]. Ali ainda não tem título”, explicou Jarbas.

As vítimas foram identificadas como Izaul Brito dos Santos, de 50 anos, Ezequias Santos de Oliveira, 26, Samuel Antônio da Cunha, 23, Francisco Chaves da Silva, 56, Aldo Aparecido Carlini, de 50, Edson Alves Antunes, 32, Valmir Rangeu do Nascimento, 55, Fábio Rodrigues dos Santos, de 37, e Sebastião Ferreira de Souza, de 57, que era pastor da Igreja Assembleia de Deus.

No total, 40.028 famílias vivem em áreas de conflitos agrários em Mato Grosso, segundo um um estudo da Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à Igreja Católica, sobre o ano de 2016.

Chacina em Sorriso

Entre a noite de 8 e a madrugada do dia 9 de março, três pessoas foram assassinadas em Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá).

Divulgação Chacina em Sorriso deixou três mortos

De acordo com a Polícia Militar, além das vítimas fatais, outras quatro ficaram feridas.

O primeiro homicídio aconteceu por volta das 21h, na Rua Tangará. Um homem não identificado levou quatro tiros – dois na cabeça e dois no abdômen.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu após dar entrada no hospital.

O segundo caso aconteceu na Rua Taquari, no Bairro Nova Aliança, quando um adolescente também foi baleado por diversas vezes. Ele também foi socorrido, mas não resistiu.

A terceira morte aconteceu na Rua São Francisco de Assis, quando dois adolescentes que estavam conversando foram baleados. Um deles acabou morrendo ainda no local do crime e o outro foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Seu estado de saúde não foi informado.

Uma pessoa também foi baleada na Travessa São Damião, no Bairro São Matheus. A vítima foi encaminhada consciente e com vida até o hospital, porém seu estado de saúde é considerado grave.

Outro adolescente acabou sendo vítima de tentativa de homicídio na Avenida Lions Club. Ele foi socorrido por populares e levado para o Hospital Regional.

O investigador da Polícia Civil Márcio Coutinho afirmou que a "matança" foi cometida por apenas uma pessoa.

Após os crimes, a Polícia Civil levantou a suspeita que os crimes em série tenham sido ordenados por uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia do local, Bruno Sérgio Magalhães Abreu, algumas vítimas teriam sido ameaçadas pelas facções por descumprirem ordens.

Outro caso em Sinop

Divulgação Duas vítimas morreram na hora e a terceira após dar entrada no hospital

Quatro jovens de idades entre 15 e 21 anos foram assassinados a tiros, na noite de 24 de maio, em dois bairros em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, três vítimas eram da mesma família. Eles estavam em frente a uma residência, quando foram baleados por dois atiradores, que estavam em uma motocicleta, no Bairro Daury Riva.

Dois rapazes – de 17 e 21 anos – não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Já a terceira vítima, um adolescente de 15, morreu após dar entrada no Hospital Regional da cidade.

Uma quarta pessoa também foi baleada na perna.

Após a chacina, outro jovem foi executado a tiros, no Bairro Menino Jesus.

O rapaz levou vários tiros enquanto caminhava em uma avenida principal do bairro.

Ele não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia mais:

Polícia Civil confirma nove mortos em chacina em Colniza

Secretário diz que chacina ocorreu por conflito entre invasores

Três pessoas são assassinadas e três ficam feridas em Sorriso



Polícia diz que “matança” em Sorriso foi feita por um só bandido

Quatro jovens são executados em Sinop; três da mesma família