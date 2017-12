BIANCA FUJIMORI

No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Mato Grosso, 62 mulheres foram assassinadas em 2017. Contudo, registrou-se uma redução de 17% em relação ao ano passado.

Cuiabá registrou um aumento nos casos em relação ao último ano. Nove mulheres foram mortas de janeiro até outubro de 2017, de acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ela ser mulher. A lei brasileira incorporou esse tipo de crime em 2015. Muitos casos ainda são registrados apenas como homicídios.

Uma característica desses crimes foi a grande violência utilizada para tirar a vida dessas mulheres. Outro ponto é que os crimes foram cometidos por ex ou atuais companheiros das vítimas.

Eníria da Souza Amorim, Danielli Aquelina Rodrigues Daleffi, Cleide Vanda Félix dos Santos, Elaine Ferreira Ledesma, Aline Mazureck, Ana Paula Assunção da Silva. Essas são algumas das vítimas de feminicídio registradas em Mato Grosso, neste ano.



Eníria Amorim

Na noite de 11 de janeiro, Eníria da Souza Amorim, de 46 anos, foi assassinada a facadas e teve parte do corpo esquartejada e queimada, em Paranatinga (373 km ao Norte de Cuiabá).

O marido dela, Joilton Caetano da Fonseca, de 46 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime.

Durante uma discussão entre o casal, a vítima arrumou as malas e ameaçou ir embora.

O criminoso relatou que pegou uma faca e golpeou a mulher até a morte.

Após o assassinato, Joilton contou que retirou os órgãos da mulher e, depois, ateou fogo no corpo.

Danielli Daleffi

O corpo de Danielli Aquelina Rodrigues Daleffi, de 36 anos, foi encontrado sem roupas, em um matagal ,no dia 22 de março, em Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá).

Além de estar sem as roupas, o cadáver apresentava lesões no rosto e no pescoço.

O homem revelou que usou uma pedra para desferir diversos golpes na face de Danielli.

O assassino, identificado pelas iniciais H.F.L.F., de 30 anos, teria se irritado após dar R$ 40 para a vítima comprar drogas e não conseguir sexo em troca.

Cleide dos Santos

Divulgação Cleide Vanda Félix dos Santos foi assassinada pelo ex-marido

Cleide Vanda Félix dos Santos, de 40 anos, estava desaparecida desde o dia 9 de junho, quando foi sequestrada próximo de sua casa, em Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá).

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos foi identificado como G.P.S., e é ex-marido da vítima.

Ele a esposa e o filho são moradores de Nova Mutum. A mulher dele e o filho confessaram participação no homicídio e ainda indicaram onde haviam ocultado o cadáver.

O corpo de Cleide, que apresentava golpes de facão no pescoço e abdômen, estava em uma região de mata.

Na delegacia, os três afirmaram que assassinaram Cleide após descobrirem que ela teria mandado homens até a casa da família para executá-los, embora os homens não tenham cumprido a missão.

Questionados por que a vítima tentaria contra a vida deles, G. disse que ele e sua família estavam recebendo ameaças constantemente de traficantes de drogas, pelo fato de a ex-mulher ser usuária.

Elaine Ledesma

O corpo de Elaine Ferreira Ledesma foi encontrado, na tarde de 9 de setembro, em uma região de mata em Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá).

O cadáver, sem roupas, já estava em decomposição. O crime teria acontecido cerca de cinco dias antes.

De acordo com a Polícia Civil, a cabeça da mulher parecia ter sido esmagada por algo pesado.

Segundo a Polícia, foi possível chegar até o suspeito após o namorado dela relatar que o ex-marido havia lhe ameaçado.

De acordo com o acusado, o crime foi motivado após uma discussão em que ele descobriu que a ex teria voltado a usar drogas.

Aline Mazureck

A jovem Aline Mazureck, de 26 anos, foi assassinada no dia 10 de julho a golpes de faca, na cidade de Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá).

O principal suspeito era o namorado dela, de 25 anos. Ele foi preso logo após o crime pela Polícia Militar.

Aline estava grávida de cinco meses.

Conforme a Polícia Civil, o homem teria tido um surto de ciúmes. A mulher levou diversas facadas na região do pescoço.

A Polícia conseguiu localizar o suspeito e o prendeu logo após o homicídio. Ele estava com a camisa toda ensanguentada.

Ana Paula da Silva

Uma mulher de 28 anos foi assassinada a facadas dentro de casa, na noite de 13 de outubro, no Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá.

Os vizinhos relataram à Polícia Militar que ouviram gritos de Ana Paula Assunção da Silva, por volta das 21h30.

Logo depois, viram o marido, de 32 anos, saindo em uma moto Titan preta.

Em seguida, a esposa saiu correndo para a rua e caiu no chão.

Os policiais encontraram a mulher com várias perfurações de faca pelo corpo.

